POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots) - Am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi Q3. Der Audi war zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes an der Bentheimer Straße in Nordhorn abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

