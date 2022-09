POL-EL: Neuenhaus - Hecke in Brand geraten

Sögel (ots) - Am Freitag kam es gegen 16.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Hellkampsring in Sögel. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Sögel war mit 30 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

