Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schwerer Unfall auf Sandstraße

Haselünne (ots)

Am Freitag kam es auf der Sandstraße in Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger befuhr mit seinem Kia gegen 11 Uhr die Gartenstraße. Als er nach rechts in die Sandstraße abbog, übersah er den Skoda eines 89-jährigen Fahrers sowie seiner 84-jährigen Beifahrerin, die auf der Sandstraße in Richtung Wiesenweg unterwegs waren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kia anschließend gegen einen Baum prallte. Der 89-Jähriger wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann erlag noch am Freitagabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus in Osnabrück. Der Fahrer des Kia erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Die 84-jährige Beifahrerin im Skoda wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 23.500 Euro.

