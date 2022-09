Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - NDR 2 - Festival ohne größere Zwischenfälle

Papenburg (ots)

Die Polizei verzeichnete sowohl am Freitag als auch Samstag, bei dem insgesamt etwa 23.200 Menschen das NDR 2 - Festival in Papenburg besuchten, keine nennenswerten Zwischenfälle. Dank umfangreicher Verkehrsregelungsmaßnahmen lief der An- und Abreiseverkehr unproblematisch. "Wir blicken aus polizeilicher Sicht sehr positiv auf das vergangene Festivalwochenende in Papenburg zurück", so Lars Zengler, Leiter des Polizeikommissariats Papenburg und Einsatzleiter der Polizei beim NDR2-Festival an der MeyerWerft.

