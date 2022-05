Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fußballreiseverkehr: Reisezugwagen werden massiv beschmiert und stark verschmutzt

Bild-Infos

Download

Stendal (ots)

Nachdem bereits am Freitag, den 29. April 2022 ein Entlastungszug durch Fußballanhänger beschädigt, beschmiert und verunreinigt wurde (s. PM BPOLI MD vom 1. Mai 2022), kam es am Samstag, den 30. April 2022 zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt: Hier nutzten circa 220 Fußballanhänger des Hertha BSCs gegen 08:10 Uhr eine Regionalbahn auf der Stecke von Stendal nach Wolfsburg, um zum Fußballspiel gegen Arminia Bielefeld zu gelangen. Gegen 10:25 Uhr informierte die Leitstelle des jeweiligen Reiseunternehmens die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über mehrere Reisezugwagen, welche massiv beschmiert und stark verschmutzt wurden. Zudem wurden eine Vielzahl von Aufklebern an das Zuginventar an- und die Videokameras im Zug überklebt. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen eingeleitet und verfolgt zudem die Verunreinigungen im Zug. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell