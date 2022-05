BPOLI MD: 25-Jähriger entgeht Haftbefehl und erhält Strafanzeige wegen Drogenbesitzes

Roßlau, Dessau (ots) - Am Mittwoch, den 27.04.2022 kam es gegen 17:10 Uhr zu einer sexuellen Belästigung in einem Regionalexpress auf der Strecke Berlin - Roßlau: Ein 31-jähriger Reisender sprach eine 17-Jährige an und berührte sie unsittlich und gegen ihren Willen an Schulter, Brust und Rücken. Das junge Mädchen entzog sich dem Mann bei dem Halt in Roßlau, indem sie den Zug verließ. Eine couragierte Mitreisende ...

