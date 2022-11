POL-HI: Verkehrsüberwachung

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am gestrigen Montag, 28.11.2022, wurden bei der Polizei vier Einbrüche angezeigt. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge drangen unbekannte Täter zwischen dem 26.11.2022, 21:00 Uhr, und dem 28.11.2022, 08:00 Uhr, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Fotostudio in der Andreasstraße ein. Entwendet wurde eine untere ...

mehr