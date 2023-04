POL-DH: --- Stuhr - Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr

Diepholz (ots) - Weyhe - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Am 28.04.2023, gegen 21.10 Uhr, kam es in Weyhe zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Kreuzung Hauptstraße / Am weißen Moor. Ein 53-jähriger und ein 29-jähriger Weyher befuhren jeweils mit ihren Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Kirchweyhe, als ein 58-jähriger Fehmaraner mit seinem Audi aus der ...

mehr