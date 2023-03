Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geparkter PKW gegen Holzzaun geschoben

Kall (ots)

In den frühen Abendstunden am Freitag (24.03.2023) befuhr gegen 20:30 Uhr ein 21-jähriger Mann mit seinem PKW eine Straße in Kall-Steinfelderheistert und stieß frontal mit einem linksseitig geparkten PKW zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der dahinter befindliche Holzzaun ebenfalls beschädigt wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

