POL-EU: Spritztour eines Jugendlichen endet mit Rettungshubschrauber in der Uniklinik Aachen

Hellenthal (ots) - Wegen eines richterlichen Beschlusses wurde am Do., 23.03.2023 die Wohnung einer 36 - jährigen Frau aus Hellenthal durchsucht. Hier wurden größere Mengen verschiedener Drogen und sowie eine komplette Drogenplantage sichergestellt. Die 36 - jährige sowie ihr 34 - jähriger Freund wurden vorläufig festgenommen. Der Mann wurde später einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei Euskirchen ermittelt wegen des Drogenbesitzes und -handels in nicht ...

mehr