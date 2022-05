POL-DA: Darmstadt: 26- Jähriger festgenommen/Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen auf Friedhof

Viernheim (ots) - Auf eine zurückgelassene Handtasche hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Autoaufbruch am Sonntag (08.05.) abgesehen. Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr war das Auto eines jungen Mannes in einem Parkhaus in der Robert-Schuman-Straße geparkt. Die Abwesenheit nutzten Kriminelle aus, ...

