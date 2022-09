POL-MFR: (1168) Omnibus kam nach Verkehrsunfall auf Bahngleisen zum Stehen

Lauf a.d. Pegnitz (ots) - Am Montagabend (20.09.2022) versuchte ein 25-Jähriger eine gefälschte Rolex-Uhr in Schwaig bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) zu verkaufen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am vereinbarten Übergabeort fest Ein 25-Jähriger annoncierte eine offenbar gefälschte Rolex zu einem Kaufpreis von knapp 30.000 Euro auf einer Internetplattform. Ein 54-Jähriger Mann interessierte sich für den ...

mehr