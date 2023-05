Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Polizei fasst Portemonnaie Dieb - Bassum, Zwei Pedelec Diebstähle ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Polizei fasst Portemonnaie Dieb

Die Polizei hat am Donnerstag letzter Woche in Diepholz einen 66-jährigen Portemonnaie Dieb festgenommen. Der 66-Jährige steht in dringendem Tatverdacht insgesamt 17 Betrugsfälle mittels EC-Karte in Osnabrück und auch Diepholz begangen zu haben. Am 15.03.2023 entwendete ein bis dahin unbekannter Täter eine Geldbörse mit EC-Karte aus dem Pfarrhaus Diepholz, Am Burggraben. In der Folgezeit wurden kleinere Geldbeträge (ohne PIN Eingabe oder Unterschrift) abgehoben. Die Polizei Osnabrück konnte anhand von Videoaufzeichnungen einen Mann identifizieren. Am Donnerstag letzter Woche erkannte ein Ermittler der Polizei Diepholz den Tatverdächtigen beim Einkaufen im Lidl-Markt Diepholz. Mit Unterstützung weiterer Kollegen konnte der Mann festgenommen werden. Der 66-Jährige wurde der Dienststelle zugeführt. Er steht in dringendem Tatverdacht die 17, oder auch noch weitere, Diebstähle und Betrugsfälle begangen zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er wieder entlassen werden.

Bassum - Zwei Pedelec Diebstähle

In Bassum wurden gestern gleich zwei hochwertige Pedelecs entwendet. In der Zeit zwischen 11.40 Uhr und 12.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein beim ALDI in der Bremer Straße abgestelltes Pedelec der Marke Riese und Müller im Wert von 4600 Euro. Später, in der Zeit von 15.40 Uhr bis 15.50 Uhr, wurde in der Syker Straße ein Pedelec der Marke Giant im Wert von rund 3000 Euro entwendet. In beiden Fällen hatten der oder die Diebe nur eine kurze Zeit für den Diebstahl. Daher bittet die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, um Hinweise.

Bruchhausen-Vilsen - Trunkenheitsfahrt

Einen 47-jährigen Pkw-Fahrer kontrollierte die Polizei am Dienstag gegen 14.45 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, Syker Straße. Ein Atemalkoholwert von gut 2,1 Promille erklärte seine auffällige Fahrweise. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und seine Fahrt war mit der Kontrolle beendet.

