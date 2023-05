Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Festnahmen nach Überfall auf Tankstelle ---

Diepholz (ots)

Am sehr frühen Morgen des 05.04.2023 überfielen zwei junge Männer eine Tankstelle in Twistringen (wir berichteten). Ein Täter nötigte die Angestellte mit einer Schusswaffe zur Herausgabe eines hohen dreistelligen Bargeldbetrages, während der Mittäter, bewaffnet mit einem Messer, E-Zigaretten im Wert von rund 500 Euro entwendete. Anschließend flüchteten beide Täter zunächst unerkannt. Durch umfangreiche Ermittlungen im Umfeld der Tankstelle und Zeugenvernehmungen, sowie Internetrecherchen konnten zwei 18-jährige Männer von Ermittlern der Polizei identifiziert werden. Am Nachmittag des 03.05.2023 konnten die beiden dringend Tatverdächtigen im Bereich Barnstorf von der Polizei lokalisiert und festgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Hierbei konnte die Polizei tatrelevante Bekleidung und Handys, sowie Teile der Beute auffinden und beschlagnahmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Tatverdächtiger am Abend des 03.05.2023 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Der Zweite wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der den 18-Jährigen in Untersuchungshaft schickte.

