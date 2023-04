Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 520 Gramm Kokain auf der Bundesautobahn A 3 sicher

Kleve - Rees (ots)

Bereits am Mittwochabend, 12. April 2023 um 20:05 Uhr, überprüfte eine Streifewagenbesatzung der Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Wittenhorst zwei Männer im Alter von 42 und 49 Jahren in einem in Brake zugelassenen VW T4. Auf Nachfragen teilten die sichtlich nervösen Männer mit, dass sie sich für einige Stunden in den Niederlanden aufgehalten haben. Die Frage nach mitgeführten verbotenen Gegenständen, insbesondere Waffen oder Betäubungsmittel verneinten die Personen. Im Rahmen der weiteren Kontrolle konnten die Beamten im einer Nylontasche im Kofferraum ein Paket mit insgesamt 520 Gramm Kokain sicherstellen. Zudem hatte der 42-Jährige seinem Schuh weitere 3,8 Gramm Kokain versteckt. Weiterhin konnten noch 2908 EUR Bargeld und eine Einhandmesser sichergestellt werden. Die Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

