POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

In der Zeit zwischen Samstag, dem 04.03.2023, 18 Uhr und Montag, dem 06.03.2023, 09:00 Uhr ereignete sich in der Kippelbachstraße in Gersfeld ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der oder die Unfallverursacher/in setzte mit einem PKW in Gersfeld in der Kippelbachstraße gegenüber des Cafe Wahl beim Wenden bzw. beim Rückwärtsfahren gg ein Geländer, welches als Abtrennung und Schutzvorrichtung zu einem kleinen Bachlauf dient. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Das Geländer wurde deutlich verbogen, so dass nicht geringer Sachschaden entstand. Der PKW müsste einen Schaden an einem hinteren Lichtglas aufweisen, möglicherweise ist der Schaden auch noch größer.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Unfallfahrzeug oder Verursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

