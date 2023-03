Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Pkw aufgebrochen - Einbruch in Büroräume - Fahrrad entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Großenlüder. Indem sie ein Rolltor überwandten, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagmittag (04.03.) und Montagmorgen (06.03.) unerlaubt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Industriestraße. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Tiernahrung und Pflanzenschutzmittel im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Ein schwarzer Jaguar, der in der Straße "An der Waides" geparkt war, wurde durch Unbekannte zwischen Freitagmittag (03.03.) und Montagmorgen (06.03.) gewaltsam aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Täter das Innere des Fahrzeugs. Ersten Erkenntnissen zur Folge wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Fulda. Durch ein Fenster stiegen Einbrecher zwischen Samstagvormittag (04.03.) und Montagmorgen (06.03.) in Büroräume in der Leipziger Straße ein. Aus einem Schrank entwendeten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad entwendet

Eichenzell. Ein 67-jähriger Mann parkte am Montag (06.03.), gegen 11.30 Uhr, seinen Pkw mit Wohnwagen für einen kurzen Zwischenstopp auf einem Rastplatz in der Straße "Rhönhof". Als er rund 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines olivgrünen Fahrrads fest. Das Zweirad des Herstellers "Fyler" war mittels Schloss auf einem Fahrradträger an dem Wohnwagen gesichert gewesen und hat einen Wert von rund 4.800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

