Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Schnee-Räumfahrzeug

Vogelsbergkreis (ots)

Ulrichstein. Am Dienstagmorgen (07.03.), gegen 4.45 Uhr, ereignete sich in der Grünberger Straße im Ortsteil Ober-Seibertenrod ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bereich Alsfeld befuhr die Grünberger Straße von Ulrichstein kommend, während ihm ein 51-jähriger Fahrer mit einem Schnee-Räumfahrzeug entgegenkam. Auf Höhe der Grünberger Straße verlor der 60-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Lkw und touchierte das Räumfahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde das Räumfahrzeug gegen eine angrenzende Hauswand gedrückt. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeug befreit hatte, musste er in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Insgesamt entstand circa 130.000 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen und der Hauswand. Zur Klärung der Unfallursache würde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Grünberger Straße voll gesperrt.

(PB)

