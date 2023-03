Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.03.), um 10:15 Uhr, befuhren ein unbekannter Fahrzeugführer und ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld in dieser Reihenfolge die Wippershainer Straße aus Richtung Friedewalder Straße in Richtung Leipziger Straße. In Höhe Wippershainer Straße 19 fiel ein metallischer Gegenstand von dem unbekannten Fahrzeug auf das Fahrzeug des 22-Jährigen. Dieses wurde infolge dessen an der Frontscheibe beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten bremste der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug kurzzeitig ab, beschleunigte dann allerdings wieder und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe 300,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Bus

Niederaula. Am Montag (06.03.), um 12:30 Uhr, fuhr ein Schulbus vom Parkplatz der Gemeindeverwaltung auf die Schlitzer Straße in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Aufgrund der Länge des Schulbusses musste der 50-jährige Busfahrer nach links ausschwenken um den Abbiegevorgang nach rechts vorzunehmen. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula fuhr hinter dem Bus vom Parkplatz auf die Schlitzer Straße Richtung Bad Hersfeld. Aufgrund des Ausschwenk-Manövers des Busfahrers ging die Pkw-Fahrerin davon aus, dass der Bus nach links in Fahrtrichtung Niederjossa abbiegt und fuhr rechts an dem Bus vorbei. Im weiteren Verlauf scherte der Bus in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ein und kollidierte mit dem danebenfahrenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Pkw und Fahrrad

Philippsthal. Am Montag (06.03.), um 13:25 Uhr, befuhr ein 92-jähriger Pkw-Fahrer aus Unterbreizbach die L2604 aus Richtung Unterbreizbach kommend in Fahrtrichtung B62. Ein 33-jähriger Radfahrer aus Unterbreizbach befuhr den baulich abgetrennten Radweg parallel der B62 aus Richtung Röhrigshof kommend in Fahrtrichtung Philippsthal. In Höhe der Kreuzung L2604/B62 kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Hierbei kam der Fahrradfahrer zu Fall. Er wurde leicht verletzt mit dem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.03.), um 19:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L3159 aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim befuhr mit seinem Fahrzeug die entgegengesetzte Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Spiegel des 37-jährigen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

