Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom Sonntag den 07.05.2023

Diepholz (ots)

Einbruch in einen Schuppen in Weyhe-Melchiorshausen In der Zeit von Donnerstag, 04.05.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, den 06.05.2023, 12 Uhr kam es in Weyhe-Melchiorshausen, in der Straße Auf dem Berge, durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch aus einem Geräteschuppen. Das Schloss des Geräteschuppen wurde mittels bislang unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und aus dem Schuppen ein Motorrad, eine Außendusche und Werkzeuge entwendet.

Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Stuhr-Brinkum In der Zeit von Donnerstag, 04.05.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, den 06.05.2023, 10:30 Uhr kam es in Stuhr-Brinkum zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Zunächst hatten bislang unbekannte Täter versucht ein vergittertes Fenster zu einem Kellerraum aufzubrechen. Als dieses misslang, brach der Täter ein Gitter eines anderen Fensters auf. So gelangte der Täter in den Fahrradkeller des Mehrparteienhauses. Hier brach er mittels unbekanntem Werkzeug das Schloss eines hochwertigen Pedelecs auf und verließ mit diesem das Haus wieder über die Haupteingangstür.

Tageswohnungseinbruch in Stuhr-Moordeich Am Samstag, den 06.05.2023, in der Zeit von 10:30 - 13:00 Uhr, kam es in Stuhr-Moordeich, im Bührener Weg, durch unbekannte Täter zu einem Tageswohnungseinbruch. Auf der Rückseite des Hauses wurde ein auf Kipp stehendes Fensters aufgedrückt und so das Haus betreten. Im Haus wurde anschließend Schmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet. Anschließend wurde das Objekt mit dem Diebesgut wieder verlassen. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

