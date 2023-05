Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 06.05.2023

Diepholz (ots)

Wehrbleck - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeibeamte aus Sulingen kontrollierten am Freitagabend, um 19:30 Uhr, den 22-jährigen Fahrer eines VW-Golfs, welcher ihnen auf der B214 in Höhe Buchhorst aufgefallen war. Der 22-Jährige konnte sich nicht ausweisen und keinen Führerschein vorzeigen. Ermittlungen ergaben schließlich, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und deshalb auch schon straffällig geworden war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Wagenfelder erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Weyhe-Leeste - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 05.05.2023 gegen 22:20 Uhr kam es in Weyhe-Leeste, Buchenstraße, zu einem Einbruch durch einen unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus. Hierbei gelangte der Täter im rückwärtigen Bereich des Hauses durch eine auf Kipp stehende Terrassentür ins Haus. Im Objekt selbst wurde durch den Täter noch eine weitere Zwischentür gewaltsam geöffnet. Beim Absuchen des Hauses nach Beute wurde der Täter durch die Geschädigten wahrgenommen und flüchtete.

Lembruch - Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Ferienhaus

In dem Zeitraum 04.05.2023, 16:00 Uhr, bis 05.05.2023, 09:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter mittels Einbruchwerkzeug in ein Ferienhaus auf dem Campingplatz Thiemanns Hof, in 49459 Lembruch, zu gelangen. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nicht. Es entsteht jedoch ein Sachschaden an der Haustür von circa 500 Euro. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell