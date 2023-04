Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrer nach Verfolgungsfahrt zu Fuß geflüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Am 28. April, gegen 23.20 Uhr, beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung einen Ford Focus auf der Münsterstraße zu kontrollieren. Anstatt den Anhaltezeichen der Beamten Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrer seinen Pkw. Beim Abbiegemanöver auf den Bockumer Weg missachtete er die Rotlicht zeigende Ampel. Im weiteren Verlauf flüchtete er über die Radbodstraße, Dortmunder Straße und den Westenfriedhofsweg. Dabei beschleunigte er sein Fahrzeug auf bis zu 120 km/h. Den Westenfriedhofsweg fuhr er bis zum Ende durch und verließ dort sein Fahrzeug. Er flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Hafenstraße. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Fahrer nicht angetroffen werden. Die Beamten konnten ihn zuvor jedoch zweifelsfrei als einen polizeibekannten 19-jährigen Mann aus Hamm identifizieren. Er muss sich unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.(lh)

