POL-HAM: Fahrschulwagen auf Parkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm (ots) - Nach den Sachbeschädigungen an einer Vielzahl von Bushaltestellen in der Nacht von Montag, 24. April, auf Dienstag, 25. April, wird von den Stadtwerken Hamm eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung des Täters bzw. der Täter führen. Die Hinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der Rufnummer 02381 916-0 ...

