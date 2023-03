Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 48-Jähriger fährt in Baustelle und wird in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 28. März 2023, hat ein 26 Jahre alter Mann die Polizei gerufen, weil ein Auto in eine Baustelle in Bulmke-Hüllen fuhr, auf der er arbeitete. Dabei touchierte der Fahrer des Audis mehrere Baustellenzäune im Bereich Bronnerstraße/Kesselstraße. Als die Beamten gegen 9.25 Uhr eintrafen, sahen sie noch, wie das Auto gegen ein Schild rollte und dann zum Stillstand kam. Die Beamten forderten den Fahrer auf, den Motor auszumachen und auszusteigen. Dabei erkannten sie erste Anzeichen darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln stand. Da der 48-Jährige vor Ort freiwillige Vortests zum Nachweis von Alkohol und Drogen ablehnte, ordneten die Beamten Blutproben an und brachten den Mann zur Wache. Dort sperrte er sich gegen die Maßnahmen und beleidigte die Beamten. Die nahmen den Halveraner zur Verhinderung weiterer Straftaten daraufhin in Gewahrsam. Im Auto fanden die Beamten mehrere Flaschen Alkohol. Eine Überprüfung der Fahrerlaubnis des Beschuldigten ergab Hinweise, dass diese gefälscht ist. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, des Verdachts der Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell