Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerdieb stiehlt eine Handtasche/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 56 Jahre alte Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging, hat am Dienstag, 28. März 2023, um 10.15 Uhr die Polizei gerufen, nachdem ihr eine unbekannte Person auf einem Elektroroller im Vorbeigehen die Handtasche vom Arm riss und damit flüchtete. Eine Fahndung nach dem dunkel gekleideten Tatverdächtigen, der einen weißen Helm trug und mit einem orange-farbigen Roller unterwegs war, blieb erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall auf der Erdbrüggenstraße in Bismarck beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

