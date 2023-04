Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerpunkteinsatz der Polizei Hamm: Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden im Fokus

Hamm (ots)

Am Donnerstag, 27. April, führte die Polizei Hamm einen Kontroll- und Präventionseinsatz zum Thema Radfahrsicherheit im gesamten Stadtgebiet durch.

Fünf Radstreifen und eine Vielzahl von Kräften des Verkehrs- und Wachdienstes ahndeten zwischen 10 und 18 Uhr insgesamt 156 Verstöße.

Insbesondere die falsche Nutzung des Radwegs, die Missachtung des Überholverbots am Nordenstiftsweg, die Nutzung von Smartphones während der Fahrt und das verbotswidrige Befahren der Fußgängerzone in der Südstraße waren Anlässe der polizeilichen Kontrollen.

Auf dem Marktplatz, im Bahnhofsviertel, am Rottkamp und am Heideweg klärten Beamte der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention die Zweiradfahrer über die sichere Nutzung und richtige Sicherung von Pedelecs und Fahrrädern auf.

Zwei Auto- und ein E-Scooterfahrer waren unter Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen unterwegs. So mussten ein 40-jähriger Fordfahrer am Sachsenweg, ein 54-jähriger Opelfahrer an der Wilhelmstraße und ein 24-jähriger E-Scooterfahrer an der Sedanstraße die Beamten für eine Blutprobe mit auf die Polizeiwache begleiten.

Nachdem ein 18-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Nordenstiftsweg kontrolliert wurde, stellten die Beamten das Rad noch vor Ort sicher: ein Abgleich der Rahmennummer mit dem Fahndungsbestand ergab, dass das Rad als gestohlen einlag.

Mit den Maßnahmen und den zahlreichen Präventions- und Informationsgesprächen will die Polizei Hamm alle Verkehrsteilnehmer für mehr Sicherheit und gegenseitige Rücksicht sensibilisieren und so die Verkehrsunfallzahlen weiter senken.

Auch in Zukunft werden diese gezielte Kontrollaktionen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr stattfinden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell