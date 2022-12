POL-EL: Gersten - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Langener Straße gesucht

Lähden (ots) - Am 2. Dezember zwischen 8.00 Uhr und 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Arztpraxis, in Lähden in der Straße Am Markt oder auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Herzlake in der Löninger Straße, ein schwarzer VW Beetle, vorne rechts durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt ...

