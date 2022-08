LPI-SHL: Moped zu leistungsstark

Meiningen (ots) - Eine 74-jährige Autofahrerin stieß Mittwochvormittag beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke in der Robert-Koch-Straße in Meiningen gegen einen geparkten Audi. Sie stieg anschließend aus, schaute nach den Beschädigungen, stieg danach allerdings wieder in ihren PKW und fuhr davon. Die Beamten ermittelten die Verursacherin und fertigten eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Ein Schaden von ...

