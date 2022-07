POL-CE: Nächtliche Waldbrände - Wer hat etwas gesehen?

29303 Bergen (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 22.07.22, bis Samstag, 23.07.22, entwendete unbekannte Täterschaft zwei ca. 3m lange Kupferfallrohre von der Außenfassade der St.-Lamberti-Kirche am Friedensplatz in 29303 Bergen und flüchtete in unbekannte Richtung vom Tatort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 EUR. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Bergen unter 05051-47166-0 oder jede ...

mehr