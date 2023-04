Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei im Stadtpark

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist am Donnerstagnachmittag aus dem Stadtpark gemeldet worden. Nach Zeugenangaben war es gegen 17:20 Uhr zwischen zwei Gruppen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Vor Ort konnten die ausgerückten Einsatzkräfte allerdings nur noch drei Betroffene ausfindig machen, die vermutlich in das Gerangel verwickelt waren. Die zwei 15- und 18-Jährigen und ihre 15-jährige Begleiterin gaben an, nichts mitbekommen zu haben. Der 15-Jährige hatte allerdings frische Verletzungen an einer Hand, die auf eine Schlägerei hindeuteten. Kurze Zeit später trafen die Beamten in der Medicusstraße auf einen 16-Jährigen, der zugab, ebenfalls in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein. Er gab an, dass er von den 15- und 18-Jährigen geschlagen wurde. Dabei benutze er ein Pfefferspray, um sich zu verteidigen. Der Jugendliche hatte mehrere Verletzungen im Gesicht. Die Hintergründe des Streits blieben unklar. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. |elz

