Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots)

Ein 29-Jähriger ist am Donnerstag mehrfach aufgefallen. Zeugen alarmierten am Vormittag die Polizei, weil ein Mann in einem OP-Kittel Passanten anpöbeln würde. Vor Ort musste der 29-Jährige während der Kontrolle gefesselt werden, da er wild mit den Händen gestikulierte und sich aggressiv verhielt. Nachdem seine Identität feststand, konnte er wieder gehen. Kurze Zeit später ging ein weiterer Notruf im Zusammenhang mit dem 29-Jährigen aus der Mall ein. Er hatte versucht in einem Supermarkt zu klauen und spuckte herum. Etwa zeitgleich meldete sich auch der Sicherheitsdienst der Mall, dass derselbe Mann erneut Passanten anpöbelte. Offensichtlich befand sich der 29-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde von der Ordnungsbehörde in einer Fachklinik vorgestellt. |elz

