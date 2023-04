Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen absichtlich zerstochen?

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Kantstraße an einem geparkten Pkw zwei Reifen zerstochen. Der Nutzer des Seat Toledo bemerkte den Schaden am Donnerstagmorgen erst, nachdem er schon losgefahren war. Er steuerte daraufhin sofort die nächste Tankstelle an und stellte fest: Beide Reifen auf der Beifahrerseite waren platt.

Weil der 23-Jährige gleich den Verdacht hatte, dass die Räder absichtlich beschädigt wurden, verständigte er die Polizei. Bei ersten Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht: An beiden Reifen wurden Einschnitte gefunden.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 7.20 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell