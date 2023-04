Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse geklaut, mit Kreditkarte eingekauft

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Blücherstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.15 Uhr, drangen sie in den Wagen ein, durchwühlten den Innenraum und nahmen eine Geldbörse mit. Darin befanden sich Debit- und Kreditkarten, Führerschein und Ausweispapiere sowie etwas Bargeld.

Der Halter des Fahrzeugs ist sich sicher, den Pkw am Mittwoch nach dem Abstellen verschlossen zu haben. Am nächsten Morgen stand jedoch die Tür auf der Fahrerseite ein Stück offen. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Allerdings stellte sich heraus, dass die gestohlenen Kreditkarten offenbar unmittelbar nach der Tat zum Bezahlen an einem Eis-Automaten eingesetzt wurden. Die Täter "kauften" damit Waren im Wert von rund 80 Euro.

Einen Diebstahl an seinem Fahrzeug hat am Donnerstag auch ein Nutzer eines Parkhauses in der Martin-Luther-Straße gemeldet. Wie der 57-Jährige am Morgen bei der Rückkehr zu seinem Pkw feststellte, hatten Unbekannte die Abdeckung eines Türschlosses entfernt und mitgenommen.

Geöffnet wurde der Wagen nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. Das Mietfahrzeug war verschlossen und unbeschädigt; lediglich die Schlossabdeckung war verschwunden. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr. |cri

