POL-PPWP: Jugendliche klauen Klamotten

Kaiserslautern (ots) - Zwei Anzeigen zu Sachbeschädigungen im Stadtgebiet sind am Mittwoch bei der Polizeiinspektion 1 eingegangen. In einem Fall ließen unbekannte Täter ihre Zerstörungswut an einer Fensterscheibe in der Stahlstraße aus. Ersten Überprüfungen zufolge traten die Unbekannten gegen das doppelverglaste Fenster, so dass die äußere Scheibe zerbrach. Festgestellt wurde der Schaden am Nachmittag gegen 17.45 Uhr. Die genaue Tatzeit ist unklar. Die zweite ...

