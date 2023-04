POL-PPWP: Kontrolle am späten Abend

Kaiserslautern (ots) - Einen schlechten "Scherz" haben sich Unbekannte am Mittwoch in der Fruchthallstraße erlaubt. An einem abgestellten Fahrrad brachten sie ein zusätzliches Schloss an, so dass es nicht genutzt werden konnte. Die Eigentümerin des betroffenen Fahrrads meldete sich am späten Abend bei der Polizei und berichtete, dass sie ihr Zweirad gegen 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 29 abstellte und mit ihrem ...

mehr