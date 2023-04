Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizisten knacken Fahrradschloss

Kaiserslautern (ots)

Einen schlechten "Scherz" haben sich Unbekannte am Mittwoch in der Fruchthallstraße erlaubt. An einem abgestellten Fahrrad brachten sie ein zusätzliches Schloss an, so dass es nicht genutzt werden konnte.

Die Eigentümerin des betroffenen Fahrrads meldete sich am späten Abend bei der Polizei und berichtete, dass sie ihr Zweirad gegen 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 29 abstellte und mit ihrem Fahrradschloss sicherte. Dann ging sie zu ihrer Arbeitsstelle. Als die junge Frau gegen 22.20 Uhr wieder zu ihrem "Drahtesel" kam, stellte sie fest, dass sich ein weiteres Schloss am Fahrrad befand - für das sie natürlich keinen Schlüssel hatte.

Weil die 22-Jährige nachweisen konnte, dass es sich tatsächlich um ihr Fahrrad handelt, durchtrennten Polizeibeamte das unbefugt angebrachte zusätzliche Schloss mit einem Bolzenschneider, damit die Frau nach Hause radeln konnte. |cri

