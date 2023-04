POL-PPWP: Ladendieb beschädigt seine Beute

Kaiserslautern (ots) - Zwei Männer haben sich am Mittwochmittag in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße an den Waren bedient, ohne zu bezahlen. Einer der beiden lenkte die Inhaberin ab, während der andere verschiedene Artikel im Gesamtwert von über 800 Euro einsteckte. Als die Frau die Männer auf den Diebstahl ansprach, flüchteten sie in Richtung Stadtmitte. Aufgrund der Beschreibung der zwei Diebe konnten ...

mehr