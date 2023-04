Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Absichtlich Autos zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Eine unangenehme Überraschung hat eine junge Frau am Montag in der Bännjerstraße erlebt. Die 18-Jährige hatte ihren Toyota Yaris am Morgen auf einem öffentlichen Parkplatz neben dem Haus Nummer 98 abgestellt und war zur Schule gegangen. Als sie in der Mittagszeit zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte sie einen langen Kratzer an der Fahrertür unterhalb des Türgriffs.

Eine erste Befragung von Personen im Umfeld ergab keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen zwischen 8 und 13.30 Uhr etwas aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

Ähnlich ging es am vergangenen Samstag einem Mann in der Straße am "Kniebrech". Wie der 30-Jährige jetzt der Polizei meldete, wurde sein Pkw von unbekannten Tätern zwischen 7 und 11 Uhr stark zerkratzt.

Als der Mann zu seinem VW kam, stellte er frische Kratzer an der Fahrzeugfront fest. Jemand hatte den Wagen offenbar mit einem Gegenstand traktiert. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Auto zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

