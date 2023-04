Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysatoren im Visier von Dieben

Kaiserslautern (ots)

Fahrzeugkatalysatoren sind bei Dieben nach wie vor beliebt. Am Mittwoch wurden der Polizei gleich drei "Kat"-Diebstähle aus dem Stadtgebiet gemeldet. Betroffen waren Fahrzeuge, die in der Holtzendorffstraße, der Königstraße sowie der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt waren.

Den größten Schaden richteten die unbekannten Täter in der Gottlieb-Daimler-Straße an. Hier machten sie sich an einem VW Polo zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 64 stand. Wie die Halterin am Mittwochabend der Polizei meldete, wollte sie ihren Pkw nach zweitägiger Parkzeit erstmals wieder benutzen. Sie startete den Motor und wunderte sich über die lauten Geräusche beim Anlassen. Als sie nachschaute, stellte die junge Frau fest, dass sich kein Katalysator mehr am Fahrzeug befand. Unbekannte hatten den Wagen offenbar aufgebockt und die beiden Endrohre der Auspuffanlage mit einer Säge abgetrennt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr.

Ähnlich ging es einem Anwohner der Königstraße am Mittwochmorgen. Als er gegen 6.30 Uhr in seinen BMW stieg, den er am Abend zuvor in Höhe des Hauses Nummer 115 abgestellt hatte, wurde er beim Starten stutzig wegen des lauten Motorgeräuschs. Ein Blick unters Fahrzeug bestätigte: Der Katalysator war über Nacht zwischen 19.30 Uhr und 6.30 Uhr "verschwunden". Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter.

Ebenso in der Holtzendorffstraße: Hier montierten Unbekannte zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, auf dem Mitfahrerparkplatz KL-Ost an einem VW Golf den Katalysator ab. Schaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 oder -2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz