Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mensa

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in das Mensagebäude der Fachhochschule eingebrochen. Die zwei Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und versuchten dann, zwei Kartenaufladegeräte gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestört. Die beiden Männer ergriffen die Flucht. Einer verlor dabei einen Schlüsselbund. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen amtsbekannten 45-Jährigen an, der auf die Beschreibung des Sicherheitsdienstes passte. Wie sich herausstellte, passten auch Schlüssel des verlorenen Schlüsselbundes an seiner Wohnung. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls zu. Die Ermittlungen zu dem zweiten Mann laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell