POL-PPWP: Auto abgeschlossen? Dieben keine Chance!

Kaiserslautern (ots) - Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet. Zeugen riefen am Dienstagabend die Polizei, da sich eine Gruppe Jugendlicher in einem Hauseingang in der Ziegelstraße aufhalten würden. Die Gruppe wäre sehr laut und würde sich auch auf Bitten hin nicht entfernen. Beim Eintreffen der Beamten versuchte ein 18-Jähriger sofort zu ...

mehr