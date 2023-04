POL-GI: "ROADPOL - Speedmarathon" - europaweiter Verkehrsaktionstag auch in Hessen

Gießen (ots) - Gießen: In Handyladen eingebrochen In der Nacht auf Donnerstag, 13. April, brachen Unbekannte in einen Handyladen am Marktplatz ein. Zwischen 20 Uhr und 6.45 Uhr warfen sie eine Scheibe ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge eine Musikbox im Wert von etwa 100 Euro. Hinzu kommt der entstandene Glasschaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat ...

