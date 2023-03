POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Trunkenheitsfahrt

Hermersberg (ots) - Am späten Nachmittag des 06.03.2023 befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Roller die K25 von Waldfischbach-Burgalben nach Hermersberg. Die entgegenkommende Streife registrierte beim Blick in den Rückspiegel, dass die Gültigkeit des Versicherungskennzeichens zwischenzeitlich abgelaufen war. Daraufhin wurde das Fahrzeug am Ortseingang Hermersberg ...

mehr