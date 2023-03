Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl eines 1er BMW

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.03.2023, 23:30 Uhr - 05.03.2023, 08:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg 134. SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen ordnungsgemäß verschlossenen blauen 1er-BMW, der auf einem Stellplatz im Hof des Anwesens über Nacht geparkt war. Das Fahrzeug mit ZW-Kennzeichen ist mit Keyless-Go-Technik ausgestattet, die vermutlich mit einem technischen Gerät überlistet wurde, welches das Funksignal des Transponders (eine Art elektronischer Schlüssel) zum Öffnen und Starten des Fahrzeugs verstärkt bzw. verlängert. Das Funksignal kann von Dieben unberechtigt abgegriffen und bis zum Fahrzeug verlängert werden, wenn der Transponder im Haus an einer Stelle aufbewahrt wird, der sich die Täter mit ihrem Funkstreckenverlängerer von außerhalb des Hauses so weit nähern können, dass es ihnen gelingt, das Funksignal aufzunehmen. Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless-Go-System sollten ihren Transponder immer geschützt in einem Metallkästchen aufbewahren, das gegen unberechtigten Signalzugriff abgeschirmt ist. Ob die Sicherung mit einem Metallkästchen wirksam ist, lässt sich vom Fahrzeugbesitzer ausprobieren, indem er sich mit dem Transponder im Kästchen seinem eigenen Fahrzeug nähert, um festzustellen, ob es sich öffnen und starten lässt.

Im konkreten Fall ist ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

