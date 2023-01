Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Smartphones nach "Kauf" über Online-Marktplatz gestohlen - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen, der am Samstagabend, 21. Januar, in gleich zwei Fällen Smartphones gestohlen haben soll.

Der erste Fall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf dem Castroper Hellweg in Bochum-Grumme. Nach bisherigen Kenntnisstand bot ein 68-jähriger Bochumer zuvor sein Smartphone über einen Online-Marktplatz zum Verkauf an. Nachdem sich eine männliche Person über das Portal meldete, vereinbarte man eine Übergabe an der Wohnanschrift des 68-Jährigen in der Nähe der Rhönstraße.

Im Rahmen des anschließenden Verkaufsgesprächs lenkte der Unbekannte den Bochumer ab und flüchtete samt Smartphone, ohne dieses bezahlt zu haben, in Richtung Harpener Feld.

Knapp 30 Minuten zuvor kam es im Bereich der Straße "II. Parallelstraße" zu einem fast identischen Vorfall. In diesem Fall erfolgte der vermeintliche Verkauf im Freien vor der Haustüre eines 35-jährigen Bochumers. Nach einem kurzen Vorgespräch flüchtete auch hier der Tatverdächtige samt Smartphone fußläufig in Richtung Heckertstraße.

In beiden Fällen wird der Unbekannte wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 190 cm - 200 cm groß mit schlanker Statur, schwarzen Haaren und laut Zeugenaussagen "schwarzer Hautfarbe". Der Mann hatte eine auffällige (eckige) Frisur, mit nach oben stehenden Haaren. Zudem trug er eine Brille, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell