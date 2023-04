Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: (Versuchte) Einbrüche und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: In Handyladen eingebrochen

In der Nacht auf Donnerstag, 13. April, brachen Unbekannte in einen Handyladen am Marktplatz ein. Zwischen 20 Uhr und 6.45 Uhr warfen sie eine Scheibe ein und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge eine Musikbox im Wert von etwa 100 Euro. Hinzu kommt der entstandene Glasschaden, der auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird. Die Kripo in Gießen bittet um Hinweise: Wer hat die Diebe zufällig gesehen und kann die Angaben ergänzen? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Aufhebeln scheitert

Diebe versuchten die Tür eines Restaurants in der Bahnhofstraße aufzuhebeln und verursachten dabei einen etwa 350 Euro hohen Schaden. Bislang ist nicht bekannt, ob etwaige Zeugen die Diebe zur vorzeiten Flucht bewegten oder ob sie es schlicht nicht schafften, die Tür zu öffnen. Der Einbruchversuch fand zwischen Mittwoch, 12. April, 22 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, statt. Zudem befand sich ein etwa 200 hoher Schaden an der Leuchtreklame des Restaurants. Ob diese Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Pohlheim- Garbenteich: Diebe am Reihenhaus

Diebe schlugen den Glaseinsatz einer Haustür in der Friedensstraße ein und versuchten dadurch offenbar, in das Reihenhaus zu gelangen. Warum der Versuch zwischen Mitternacht am Dienstag, 11. April, und Donnerstag, 13.30 Uhr, misslang, ist bisher nicht bekannt. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen, die Kripo in Gießen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Renault touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße, gegenüber der Hausnummer 93, einen gerade auf den Parkplatz auffahrenden schwarzen Renault Megane. Anstatt sich um den dabei entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Donnerstag, 13. April, gegen 18.35 Uhr unerlaubt. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd suchen nach Unfallzeugen und bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Fahrradfahrer touchiert PKW und flüchtet

Einen mutmaßlich betrunkenen Fahrradfahrer beobachteten Zeugen am Montag, 3. April, am Brandplatz, als er auf dem Bürgersteig in Richtung Marktplatz fuhr. Wohl aufgrund der kurvenreichen Fahrweise touchierte er gegen 17.45 Uhr einen am Straßenrand geparkten schwarzen Land Rover LS, wodurch ein etwa 500 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der unbekannte Radler weiter. Den Zeugen zufolge handelte es sich um einen etwa 50 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann, der mit einer blauen Kappe und einer hellen Jacke bekleidet und auf einem Herrenrad unterwegs war. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise zur Identität des Mannes und suchen weitere Unfallzeugen (Telefonnummer 0641/7006-3755).

Fernwald: Schutzplanke touchiert

Zwischen Montag, 3. April, 6 Uhr, und Mittwoch, 12. April, 10 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer die Schutzplanke der B 457 zwischen Fernwald und Gießen. Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Die Polizei in Gießen bittet um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Laubach: Leitpfosten und Ortsschild beschädigt

Nach rechts kam ein unbekannter Autofahrer von der Fahrbahn ab, als er zwischen Donnerstag, 13. April, 14 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, die L 3137 von Ruppertsberg nach Laubach befuhr. Kurz vor dem Ortseingang Laubach kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit zwei Leitpfosten und einem Ortsschild, der dadurch entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Grünberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06401/ 91430).

