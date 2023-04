POL-GI: Mit Drogen und berauscht geflohen+Autofahrer pustet über ein Promille+Geldkassette an Tankstelle gestohlen+Sachbeschädigung an Schule+Verkehrsunfälle bzw. Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Mit Drogen und berauscht geflohen

Nachdem eine Streife in der Frankfurter Straße einen Rollerfahrer und seinen Beifahrer kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Am Montag, gegen 22.00 Uhr war der 33-Jährige in Richtung Bachweg unterwegs. Trotz verschiedenster Anhaltezeichen und eine Durchsage über die Lautsprecher hielt er nicht an. Er schaffte es zunächst durch die Fahrt über den Bordstein dem Streifenwagen zu entkommen. Er bog in der Nähe eines Sportplatzes im Bachweg ab und fuhr in Richtung Feld. Dabei warf der Beifahrer eine Tüte weg, welche später von der Streife noch entdeckt wurde. An einem Zaun kamen der Rollerfahrer und sein Beifahrer zum Stehen. Die Polizei konnten den 33-Jährigen und seinen 21-jährigen Beifahrer festnehmen. Der Fahrer räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein Drogentest bei dem Fahrer reagierte positiv auf Amphetamine. Nach einem Blick in die weggeworfene Tüte, offenbarte sich ein weiterer Grund für die Flucht des Duos. Darin befand sich ein Glas mit Amphetaminpaste. Beide kamen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Wache. Dort erfolgte u. a. die Blutentnahme bei dem Fahrer. Nicht nur gegen die beiden Festgenommenen leiteten die Beamten jeweils ein Ermittlungsverfahren ein, sondern auch gegen den Rollerhalter wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Buseck: Autofahrer pustet über ein Promille

Im Grünberger Weg endete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Autofahrt eines 50-Jährigen, nachdem er bei seiner Kontrolle über 1,1 Promille pustete. Der im Landkreis Gießen lebenden Mann fiel auf, weil er zwischen Gießen und Buseck so schnell fuhr, dass die Streife ihm fast nicht mehr folgen konnte. Beim Aussteigen äußerte er, dass er vor der Streife weggefahren sei. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Linden: Geldkassettenfach aufgehebelt

Auf dem SB-Tankstellengelände in der Gießener Straße in Leihgestern brachen am Donnerstag (13.04.2023), gegen 02.20 Uhr Unbekannte ein Geldkassettenfach auf. Während sich einer an dem Behältnis zu schaffen machte, stand sein Komplize Schmiere. Mit der Geldkassette flüchtete das Duo auf einem Roller in Richtung Ortsmitte und bog in Richtung der Feuerwehr ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind am Donnerstag gegen 02.20 Uhr zwei Personen auf einem Roller in der Gießener Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Grafitti gesprüht und Scheibe eingeworfen

Unbekannte warfen auf einem Schulgelände im Spitzwegring die Scheibe eines Containers ein und besprühten diesen mit schwarzer Farbe. Ein Zeuge meldete den etwa 230 Euro teuren Sachschaden am Mittwochvormittag. Wem ist dort in der bisherigen Ferienzeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen

Gießen: Autofahrerin touchiert Toyota und fährt davon

Nachdem eine Autofahrerin auf dem LIDL-Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße beim Ausparken gegen einen geparkten Toyota gestoßen war, stieg sie zunächst aus. Sie schaute sich offenbar den Schaden an und wollte wieder einsteigen. Eine Zeugin sprach die Autofahrerin an. Nach dem kurzen verbalen Kontakt stieg die Fahrerin wieder ein und fuhr im Beisein einer Beifahrerin einfach davon. Die Ermittlungen führten über den Halter zu einer Frau aus Dubai. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (06.04.2023) und die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet? Wer kann die Frau beschreiben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall

5.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Autobahn 5 den Fahrstreifen wechselte. Ein 35-Jähriger aus Hamburg war am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf dem linken Fahrsteifen der Autobahn von Fernwald in Richtung Reiskirchen unterwegs. Plötzlich blinkte der Unbekannte und scherrte mit seinem Fahrzeug nach links aus. Der Hamburger musste daraufhin stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf der regennassen Fahrbahn kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte über die gesamte Fahrbahn, bis er auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Unbekannte fuhr anschließend einfach davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbitte die Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010

Reiskirchen: 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall

20.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 5 zwischen Fernwald und Reiskirchen. Ein 52-jähriger Mann war am Mittwoch (12.04.2023) gegen 17.30 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Betonwand, schleuderte wieder zurück, prallte gegen die linke Leitplanke und kam letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht.

Fernwald: Fahrer flüchtet zu Fuß

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 457 flüchtete der Fahrer und ein Mitfahrer offenbar zu Fuß von der Unfallstelle. Am Donnerstag gegen 03.20 Uhr war der Unbekannte von Gießen in Richtung Autobahn 5 unterwegs. An der Abfahrt Fernwald/Garbenteich wollte der Polo-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Fernwald verlassen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. In der gegenüberliegenden Böschung blieb der Polo dann Stehen. Die Polizei geht davon aus, dass in dem Fahrzeug mindestens zwei Personen gesessen haben und anschließend flüchteten. Die Polizei stellte das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug sicher und schätzt den Schaden auf über 8.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wem sind Personen in der Nähe der Unfallstelle aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi beschädigt

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem Audi kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen in der Siemensstraße auf der linken Seite beschädigte. Der rote A1 stand am Mittwoch zwischen 11.15 und 12.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe eines Fitnessstudios. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Buseck: Flucht nach Unfall im Begegnungsverkehr

Die Polizei sucht nach einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der Landstraße 3126 nach Zeugen. Eine 51-jährige Frau war am Dienstag (11.04.2023) gegen 22.10 Uhr mit ihrem Polo von Großen-Buseck in Richtung Buseck/Beuern unterwegs, als ihr ein unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Obwohl die Polofahrerin offenbar weit rechts fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Polizei schätzt den Schaden auf der linken Seite des Kleinwagens auf 1.500 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Welches Fahrzeug hat auf der linken Seite einen frischen Unfallschaden? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Spiegelschaden

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Straße "Unterm Hadtwäldchen" offenbar beim Vorbeifahren einen geparkten VW. Der weiße Passat stand dort am Mittwoch (12.02.2023) zwischen 01.30 und 06.00 Uhr am Fahrbahnrand. Hinweise zum Verursacher des Spiegelschadens erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

In der Gutfeischstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Spiegel eines geparkten grauen Golfs. Der Verursacher touchierte zwischen 22.00 Uhr am Samstag und 06.00 Uhr am Dienstag den VW und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

