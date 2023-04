POL-GI: Unfallflucht, Widerstand und Körpervereletzung+Sachbeschädigungen+Spiegelschaden im Begegnungsverkehr+Kradfahrer verunglückt auf Ölspur+Radfahrer berauscht unterwegs+Unfallflucht in Heuchelheim

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Unfallflucht, Widerstand und Körperverletzung

Das Verhalten eines 65-Jährigen führte am vergangenen Wochenende zu mehreren Ermittlungsverfahren. Der im Landkreis Gießen lebende Mann war am Sonntag gegen 18.30 Uhr mit seinem Skoda im Kiesweg in Richtung Marburger Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in Höhe der Kreuzung zum "Reichelsberg" auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 56-jähriger Chevroletfahrer konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nachdem der 65-Jährige nach dem Unfall einfach davonfuhr, folgte ihm der 56-Jährige und informierte die Polizei. Im Kiesweg stieß der Skoda-Fahrer gegen einen geparkten Ford Fiesta. Auf dem Herkules-Parkplatz in der Marburger Straße konnte der Flüchtige festgenommen werden. Bei seiner Festnahme reagierte der augenscheinlich alkoholisierte Mann unvermittelt aggressiv und versuchte einen Ordnungshüter in sein Auto zu ziehen. Daraufhin hielten die Beamten ihn fest und legten ihm Handfesseln an, die später auf der Polizeiwache wegen einer Blutentnahme wieder abgenommen wurden. Der Mann pustete auf der Wache über 1,5 Promille. Während der Blutentnahme schlug er dann den Arzt und beleidigte ihn. Die Beamten mussten ihn letztendlich zur Durchführung der polizeilichen Maßnahme, und um weitere Schläge gegen den Artz zu verhindern, festhalten. Dabei erlitt ein 34-jähriger Polizist leichte Verletzungen an der Hand. Der Arzt erlitt ebenfalls ein leichte Verletzung am Arm. Abschließend kam der Trunkenbold zum Ausnüchtern in eine Zelle. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

Heuchelheim: Eingangstür beschädigt

In der Gießener Straße beschädigten am Montag (10.04.2023) und 10.00 Uhr am Dienstag (11.04.2023) die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Ein Zeuge stellte Montagvormittag ein Loch und mehrere Risse in der Tür fest und informierte die Polizei. Hinweise zum Verursacher des etwa 400 Euro teuren Sachschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Heuchelheim an der Lahn: Graffiti geschmiert

2.000 Euro Sachschaden hinterließen Schmierfinken in der Erna-Sack-Straße, nachdem sie die Fensterrahmen eines Einfamilienhauses mit schwarzer Farbe besprühten. Zeugen, die dort zwischen 14.00 Uhr am Montag (10.04.2023) und 14.30 Uhr am Dienstag (11.04.2023) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Spiegelschaden nach Unfall im Begegnungsverkehr

350 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Golfs, nach dem es zum einem Spiegelschaden nach einem Unfall im Begegnungsverkehr in der Heuchelheimer Straße kam. Die Golf-Fahrerin war am Samstag (08.04.2023) gegen 18.15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als es plötzlich auf einer Brücke krachte und ihr linker Außenspiegel eingeklappt worden war. Während sie an der nächstmöglichen Stelle anhielt, fuhr der anderere Verkehrsteilnehmer offenbar weiter. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Kradfahrer verunglückt auf Ölspur

Nachdem der Golf eines 18-Jährigen auf einer Ausfahrt der Autobahn 485 Öl verlor, verunglückte ein 26-jähriger Kradfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Der Biker war am Samstag gegen 15.00 Uhr auf der Autobahn unterwegs und wollte an der Ausfahrt Linden die BAB verlassen. Der Kradfahrer rutschte auf der Ölspur weg und schleuderte in den Grünstreifen. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Ermittlungen zur Ölspur führten zu dem im Landkreis Gießen lebenden 18-jährigen Golf-Fahrer.

Gießen: Berauschter Radfahrer baut Unfall

Die Fahrt eines berauschten Fahrers endete Sonntag (09.04.2023) gegen 18.50 Uhr in der Marburger Straße. Der 24-Jährige war mit seinem Mountainbike stadteinwärts unterwegs, als er an der Einmündung zur Dürerstraße offenbar ein "Rotlicht" missachtete. Er stieß in der Folge mit dem Audi eines 18-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich glücklicherweise niemand. Der 24-jährige pustete 1,26 Promille. Zudem ergaben sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von Drogen. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache durfte er wieder gehen. Die Polizei schätzt die Schäden an den Fahrzeugen auf über 4.000 Euro.

Heuchelheim an der Lahn: Hyundai beschädigt

Trotz Schaden von etwa 4.000 Euro fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Mozartstraße einfach weiter. Der Verursacher stieß am Samstag (08.04.2023) zwischen 13.00 und 17.45 Uhr offenbar bei einem Parkmanöver gegen einen geparkten roten Hyundai und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

