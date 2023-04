Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche+Motorrad in Linden gestohlen+E-Bike entwendet+PKW-Aufbrüche*Vanadalen am Segelflugplatz+Kanaldeckel rausgehoben+Zimmerbrand+eingebrochen und in Brand gesetzt+Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Struthstraße in Rödgen geriet ein Einfamilienhaus in den Fokus von einem Einbrecher. Am Sonntag gegen 19.15 Uhr schlug er ein Kellerfenster ein und stieg ins Gebäude. Dort brach er zwei Türen auf und durchsuchte die Wohnung einer 29-Jährigen. Als die Gießenerin nach Hause kam, entdeckte sie den Tatverdächtigen, hielt ihn fest und forderte den Unbekannten auf, die gestohlenen Gegenstände herauszugeben. Nachdem er dieser Aufforderung nachkam, flüchtete er. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,75 groß und etwa 35 Jahre alt sein. Er hat kurze braune Haare, einen Dreitagebart und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug eine Wollmütze, die er während seiner Flucht auszog, eine schwarze Jacke und vermutlich eine Jeanshose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise zu dem Dieb nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: Motorrad gestohlen

Ein Motorrad des Herstellers KTM ließ ein Unbekannter von einem Wohnhausparkplatz in der Weimarer Straße in Leihgestern mitgehen. Er machte sich zwischen 21.00 Uhr am Samstag und 09.00 Uhr am Sonntag an dem Bike mit dem amtlichen Kennzeichen GI-BM 274 zu schaffen. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrades nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: E-Bike aus Keller entwendet

Unbekannte ließen aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Henriette-Hezel-Straße ein E-Bike des Herstellers Victoria mitgehen. Der Besitzer stellte den Diebstahl des schwarzen Bikes am Samstagmittag fest. Wer hat dort in den Tagen zuvor etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Fahrzeug aufgebrochen

Auf ein Portemonnaie hatten es Unbekannte im Seltersweg abgesehen. Sie schlugen am Freitag zwischen 08.30 und 19.00 Uhr das Fenster eines Ducato ein und entwendeten daraus die Geldbörse. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: Am Segelflugplatz randaliert

Auf dem Vorgarten des Segelflugplatzes in der Straße "Am Trieb" trieben Vandalen ihr Unwesen. Die drei Unbekannten beschädigten eine Laterne, einen Infokasten und einen Stehtisch. Sie leerten eine Mülltonne aus und verteilten den Unrat auf dem gesamten Gelände. Zudem stellte der Betreiber noch eine beschädigte Tür fest. Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise im dreistelligen Eurobereich liegen. Beschreibung der zwei männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen: Augenscheinlich sind sie vermutlich zwischen 15 und 17 Jahren alt. Einer hatte lange braune Haare und ist groß sowie dünn. Er trug eine schwarze Jacke, ein bedrucktes T-Shirt, eine dunkle Jeans und schwarze Sneakers. Der Zweite hat kurze hellbraune Haare. Er trug eine weiße Jacke mit Aufschrift auf dem Rücken, einen bedruckten Kapuzenpulli, eine helle Hose und Sneakers. Er hatte einen Rucksack dabei. Die Dritte hat lange braun-blonde Haare. Sie trug eine helle Jacke bzw. Mantel, eine helle Hose und weiße Schuhe. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Terrassentür aufgehebelt

Nachdem Unbekannte in der Crednerstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufhebelten, durchsuchten sie im Gebäude mehrere Zimmer. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Der Einbruch dürfte sich zwischen 18.00 Uhr am Sonntag und 13.00 Uhr am Montag ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Gießen: Bike entwendet

Am Haupteingang der Universitätsklinik in der Klinikstraße geriet ein türkisblaues Fahrrad des Herstellers Fischer in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten machten sich zwischen 15.00 Uhr am Donnerstag und 15.30 Uhr an dem Rad zu schaffen. Wer kann Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des etwa 2.200 Euro teuren Bikes machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Reiskirchen: Scheibe eingeschlagen

Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte, nachdem sie mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Renault einwarfen. Der schwarze Megane stand am vergangenen Wochenende auf dem Pendlerparkplatz zur Autobahn 5 in der Grünberger Straße. Der Besitzer stellte den aufgebrochenen PKW am Montag gegen 14.00 Uhr fest. Aus seinem Fahrzeug fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbitten die Beamten der Grünberger Polizeistation unter 06401/9143-0.

Gießen: Vandalen wüten im Garten

Rund 7.500 Euro hinterließen Vandalen auf einem Gartengrundstück in der Straße "Im Kalten Grund". Die Unbekannten bogen ein Zaunelement nieder, beschädigten Gartenmobiliar, fällten Bäume und verwüsteten die Gartenhütte. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Kanaldeckel raus gehoben

Nachdem Unbekannte den Deckel eines Kanalschachtes raushob, ermittelt die Polizei wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Montag gegen 08.00 Uhr teilte ein Zeuge glücklicherweise das Fehlen des Kanaldeckels in der Ludwigstraße mit. Eine Streife fand den Deckel wenige Meter entfernt auf einem Grundstück und setzte diesen wieder ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat dort in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Zimmerbrand in Asylunterkunft

Zu einem Zimmerbrand kam es am Montagabend in einer Asylunterkunft in der Fröbelstraße. Gegen 22.10 informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über den Brand. Nachdem offenbar die Brandmeldeanlage auslöste, wurden die Bewohner auf eine brennende Matratze aufmerksam. Die Feuerwehr konnte das Feuer in dem Obergeschoss schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich keiner. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Mehrere Bewohner mussten vorübergehend woanders untergebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gießen: Eingebrochen und in Brand gesetzt

In der Ludwig-Richter-Straße brachen Unbekannte in eine Lagerhalle und in einen Bürocontainer ein. Sie schütteten dort Kraftstoff aus und setzten somit einen Holzunterstand und den Container in Brand. Eine Zeugin meldete das Feuer gegen 00.30 Uhr der Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 10.000 Euro. Wer hat dort in der Nacht von Donnerstag (06.06.2023) auf Freitag (07.04.2023;00.30 Uhr) verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung in der Lindengase

Offenbar zu einem Streit zwischen zwei Männern kam es am Samstag zwischen 19.30 und 20.05 Uhr in der Lindengasse. In dessen Verlauf soll ein Unbekannter einen 28-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Der 28-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen keinerlei Verletzungen. Lediglich seine Jacke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Golf touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch (05.04.2023) zwischen 19.00 und 20.00 Uhr auf dem Hallenbad-Parkplatz in der Ringallee einen geparkten Golf. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden vorne links in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

In der Klinikstraße stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar beim Vorbeifahren gegen den Spiegel eines geparkten BMW. Der weiße 3er stand dort am Donnerstag (06.04.2023) zwischen 15.20 und 16.30 Uhr. Die Polizei schätzt den Spiegelschaden auf etwa 150 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Pohlheim: Grauer Golf nach Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg nach einem grauen Golf. Der unbekannte Autofahrer war am Samstag gegen 02.15 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als er offenbar in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge geriet er auf den Gehweg und überfuhr ein Verkehrsschild. Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, fuhr er anschließend davon. Die durch den Aufprall verlorengegangenen Fahrzeugteile lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grauen Golf 7 handeln könnte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

