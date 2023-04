Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Betrüger per Haftbefehl gesucht

Bitterfeld, Halle (ots)

Der 1. April endete für einen 29-jährigen Reisenden ziemlich unglücklich: Er befand sich in einer S-Bahn auf der Strecke von Bitterfeld nach Halle/Saale und wurde durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Dementsprechend hatte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen bereits im Mai 2022 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 250 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht zahlte und sich trotz ergangener Ladung auch nicht dem Haftantritt gestellt hatte, erging im Januar dieses Jahres der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann, nahmen ihn fest und mit auf die Dienststelle am Hauptbahnhof Halle/Saale. Dort kontaktierte der Gesuchte Angehörige, welche sich bereit erklärten die geforderte Geldstrafe für ihn zu begleichen. Nach Zahlungseingang auf einem weiteren Polizeirevier konnte er dementsprechend die Dienststelle gegen 00:40 Uhr wieder als freier Mann verlassen und den 2. April zuversichtlich entgegenblicken.

